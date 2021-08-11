Gümüşhane'de sağanak ve dolu uyarısı - Son Dakika

Gümüşhane'de beklenen gök gürültülü sağanak ve dolu nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Merkez, Torul ve Kürtün ilçelerinde bugün 13.00-18.00 saatleri arasında gök gürültülü sağanak yağış ve dolu beklendiği vurgulanarak, vatandaşların dikkatli ve duyarlı olması istendi.

Açıklamada, gerekli duyuruların yapılarak tedbirlerin alınması noktasında ilgili kurumlara da uyarıda bulunulduğu kaydedildi.