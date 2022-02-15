Gümüşhane'de sahte içki ve silah ele geçirildi - Son Dakika

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde sahte içki ve silah ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Torul İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Altınpınar köyünde S.S.D'nin evinde ve aracında arama yaptı.

Bomba arama köpeği "Maske"nin de katıldığı aramada, 10 litre etil alkol, çeşitli ebatlarda 9 şişede el yapımı olduğu değerlendirilen içki, 2 av tüfeği, kurusıkı tabanca ile 6 av fişeği, 17 de ses fişeği ele geçirildi.

S.S.D'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.