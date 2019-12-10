Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de sahte ve kaçak içki operasyonu
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Gümüşhane'de sahte ve kaçak içki operasyonu

6 saat önce

Gümüşhane'de yapılan operasyonda 46 şişe kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.

Gümüşhane'de sahte ve kaçak içki operasyonu, System.String[]

Gümüşhane'de yapılan operasyonda 46 şişe kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kelkit ve Şiran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kelkit ve Şiran'da bir 1 ev 3 iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyondan 46 şişe kaçak ve sahte alkol bulundu.

Olay ile ilgili 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden E.S. ve E.Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, N.Z ve İ.Ö isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gümüşhane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:02 Kaynak: AA
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