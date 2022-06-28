Anne ve yavrusunun görüntüleri, "Yüzümüze kısa da olsa tatlı bir gülücük konduran görüntü. Yavru çengel boynuzlu dağ keçimizin süt içme anı." yorumuyla kurumun sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Gümüşhane 'de, koruma altında olan yaban keçisi yavrularının sarp arazi ve kayalıklardaki görüntüleri kameraya yansıdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › GÜMÜŞHANE - Sarp kayalıklarda yaban keçisi yavruları görüntülendi - Son Dakika

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