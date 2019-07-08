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Gümüşhane'de şebeke suyundan zehirlenme şüphesi

1 saat önce

Gümüşhane'nin Dibekli köyünde şebeke suyundan zehirlenme şüphesiyle 3 günde 120 kişi hastaneye başvurdu.

Gümüşhane'de şebeke suyundan zehirlenme şüphesi, System.String[]
Gümüşhane'nin Dibekli köyünde şebeke suyundan zehirlenme şüphesiyle 3 günde 120 kişi hastaneye başvurdu.
Merkeze bağlı Dibekli köyünde şebeke suyunun yeterli gelmemesi nedeniyle köy sakinlerince, 5 Temmuz Cuma günü depoya borularla dereden su takviyesi yapıldığı iddia edildi.
Şebeke suyundan içen bazı köy sakinleri, halsizlik, sancı, ağrı, bulantı, istifra, ishal, baş ağrısı ve terleme şikayetiyle Gümüşhane Devlet Hastanesine başvurdu.
Hastaneye 3 günde başvuran 120 kişi, ayakta tedavileri yapılarak taburcu edildi.
Köy suyundan ve çeşmelerden numune alan İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinin ardından ilk belirlemelere göre köy suyunda Escherichia coli ve koliform bakterileri tespit edildi.
Köyün içme suyu şebekesinde temizlik ve klorlama çalışmalarına başlandı.
Yetkililer, köy sakinlerine içme suyunu kaynattıktan sonra tüketmeleri uyarısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:13 Kaynak: AA
Gümüşhane, Güncel
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