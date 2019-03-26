Gümüşhane'de Seçim İçin Köy Yolları Açılıyor

Gümüşhane'de kış mevsiminde boşalan köylerin yolları, 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak seçmenler için açılıyor.

Gümüşhane'de kış mevsiminde boşalan köylerin yolları, 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak seçmenler için açılıyor.



İl Özel İdaresi ekipleri, seçime az bir süre kala seçmenlerin ulaşım sorunu yaşamaması için yüksekliği yer yer 6 metreyi bulan kar kütlelerini kaldırarak köy yollarını açmaya çalışıyor.



Kentteki 24 köy yolunda kar mücadelesini sürdüren ekiplerin çalışmalarında sona yaklaşıldı. Ekipler, Kelkit ilçesinin Arslanca köyü yolunu kardan temizleyerek ulaşıma açtı.



Alanda çalışan iş makinesi operatörü Hanefi Çimen, gazetecilere yaptığı açıklamada, bahar mevsimine rağmen köy yolunda yoğun karla karşılaştıklarını belirterek, "İl Özel İdaresi ekipleri olarak bu bölgede kış boyunca kimse yaşamadığı için açılmayan köy yollarını açıyoruz. 6-7 metrelik kar kütlelerini aşıyoruz. Kar çok, buralar yüksek olduğu için çok fazla kar var." dedi.



Rüzgar ve soğuk nedeniyle kar kütlelerinin betonlaştığına dikkati çeken Çimen, "Kar çok sert. Beton ya da taşı sökmekle kar kütlesini sökmek arasında bir fark yok. O kadar sert. Makinenin gücü yarı yarıya düşüyor. Tüm bu çalışmamız vatandaşlarımızın demokratik haklarını yerine getirmeleri, oy kullanabilmeleri için." ifadesini kullandı.

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