Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Şehidin Adı Okula Verildi

Gümüşhane'de Şehidin Adı Okula Verildi

36 dakika önce

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2016 yılında bölücü terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Özel Harekat Komiser Yardımcısı Tamer Aktaş'ın ismi memleketi Gümüşhane'de Merkez Anaokuluna verildi.

Gümüşhane'de Şehidin Adı Okula Verildi, System.String[]
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2016 yılında bölücü terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Özel Harekat Komiser Yardımcısı Tamer Aktaş'ın ismi memleketi Gümüşhane'de Merkez Anaokuluna verildi.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'in talimatlarıyla alınan komisyon kararının ardından Karaer mahallesinde bulunan Merkez Anaokulunun ismi "Merkez Şehit Tamer Aktaş Anaokulu" olarak değiştirildi. Değişiklik kararından sonra Vali Taşbilek, şehit Aktaş'ın öğretmen olan eşi Fatma Aktaş'ı da ayrıca bilgilendirdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vali Taşbilek, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde hain bir saldırı sonucunda şahadet mertebesine eren Tamer Aktaş kardeşimizin ismini il merkezindeki Anaokuluna verdik. Bundan böyle şehidimizin ismi Merkez Şehit Tamer Aktaş Anaokulunda sonsuza dek yaşayacaktır" dedi.

Şehit Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı Tamer Aktaş (40) gönüllü olarak geçici görevle gittiği Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 31 Mart 2016 tarihinde terör örgütü mensuplarının bombalı saldırısı sonucu ağır yaralananmış, Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastanede şehit olmuş ve 6 Nisan 2016'da baba ocağı Gümüşhane'de ebediyete uğurlanmıştı. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:39 Kaynak: İHA

Merkez, Tamer Aktaş, Gümüşhane, Güncel
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