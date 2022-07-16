Gümüşhane'de seyir halindeki cip alev alev yandı - Son Dakika
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Gümüşhane'de seyir halindeki cip alev alev yandı

16.07.2022 18:59

Gümüşhane'de seyir halindeki cip aniden alev aldı.

Gümüşhane'de seyir halindeki cip aniden alev aldı. Araç içerisinde bulunan 3 kişi son anda kurtulmayı başarırken, cipin yanma anı ve ufak çaplı patlamalar kameralara yansıdı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Gümüşhane- Trabzon Karayolu Harmancık Köyü mevkiinde meydana geldi. Tarık Ö. (26) kontrolündeki 01 ABD 245 plakalı cip, Harmancık köyü mevkiinde hareket halindeyken motor kısmından alevler yükseldi. Yangını fark eden sürücü Tarık Ö. aracını yolun soluna çekti. Sürücü Tarık Ö. ile birlikte Zınar Y. (20) ve Ali Eren K. (24) ile birlikte cipi son anda terk etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen araçta ufak çaplı patlamalar meydana gelirken, o anlar kameralara yansıdı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen cip demir yığınına dönerek kullanılamaz hale geldi.

Yangından son anda kaçmayı başaran sürücü ve iki yolcu yara almadan kurtuldu. Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan Gümüşhane-Trabzon Karayolu, yapılan çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı.

(Uğur Bulut - Uğur Aydın/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gümüşhane'de seyir halindeki cip alev alev yandı - Son Dakika

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