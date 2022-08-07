Edinilen bilgiye göre, Iğdır 'a yolcu taşıdığı öğrenilen ve içerisinde 32 yolcusuyla ilerleyen 61 S 2261 plakalı yolcu otobüsü Trabzon-Gümüşhane karayolunun İkisu köyü mevkiinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Gümüşhane 'de seyir halindeki yolcu otobüsü önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı. Kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaynak: İHA

Gümüşhane, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yolcu otobüsü köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 6 yaralı - Son Dakika

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