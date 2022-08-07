Yolcu otobüsü köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Yolcu otobüsü köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 6 yaralı

07.08.2022 13:20
Yolcu otobüsü köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 6 yaralı

Gümüşhane'de seyir halindeki yolcu otobüsü önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı.

Gümüşhane'de seyir halindeki yolcu otobüsü önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı. Kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'a yolcu taşıdığı öğrenilen ve içerisinde 32 yolcusuyla ilerleyen 61 S 2261 plakalı yolcu otobüsü Trabzon-Gümüşhane karayolunun İkisu köyü mevkiinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Sürücüsünün manevrası sonucu yolun sağ tarafında bulunan saclara çarparak durabilen otobüste bulunan 6 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sabaha karşı tedavileri tamamlanan yaralılar firma tarafından temin edilen yeni otobüsle yola çıkarak yolculuklarına devam etti. - GÜMÜŞHANE

YORUMLAR
500
Iğdır'da dron destekli trafik denetimi Iğdır'da dron destekli trafik denetimi Ot biçme makinesinin üzerine düşen vatandaşın ayağı koptu Ot biçme makinesinin üzerine düşen vatandaşın ayağı koptu
Kaynak: İHA

Gümüşhane, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsü köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 6 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:46 Galatasaray Süper Lig'de ilk maçına çıkıyor! İşte transferleriyle şov yapan sarı kırmızılıların muhtemel 11'i
12:25 2.5 yaşında katledilen Müslüme Yağal'ın bilirkişi raporu vahşeti kanıtladı: Cinsel istismara uğradıktan sonra öldürülmüş
12:16 Tartıştığı oğlu Keremcan 15. kattan atlayınca kendisini kaybeden baba kafasına ateş ederek intihar etti
12:00 Kasayı boşaltmaya çalışırken kasiyer tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralanan hırsızın son sözleri "öldüm" oldu
11:54 23 yaşındaki voleybolcu Zehra Güneş reklam anlaşmasından dudak uçuklatan bir kazanç sağlayacak
11:43 İstanbul'da bir tarafta ayçiçek tarları, diğer tarafta yükselen gökdelenler görüntülendi
11:41 Demirtaş ve Kavala kavgası! Cemal Enginyurt'un korumasının gazeteci Latif Şimşek'e saldırdığı anlar ortaya çıktı
11:19 Antalya açıklarında deprem! Çevre iller de hissetti
11:18 Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol ilişkilerini sosyal medyadan duyurdu
11:00 Fanatik damat, düğün çıkışı gelini eve bırakıp Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira'yı karşılamaya gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 13:20:41. #1.13#
SON DAKİKA: Yolcu otobüsü köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement