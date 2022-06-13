Gümüşhane'de şiddetli yağış sonrası caddeler göle döndü, araçlar yollarda kaldı - Son Dakika
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Gümüşhane'de şiddetli yağış sonrası caddeler göle döndü, araçlar yollarda kaldı

13.06.2022 16:09

Gümüşhane'de şiddetli yağış sonrası caddeler göle döndü, araçlar yollarda kaldıGÜMÜŞHANE Gümüşhane'de birdenbire bastıran şiddetli yağmurun ardından caddeler göle, dik rampadaki yollar dereye döndü.

Gümüşhane'de şiddetli yağış sonrası caddeler göle döndü, araçlar yollarda kaldı

GÜMÜŞHANE Gümüşhane'de birdenbire bastıran şiddetli yağmurun ardından caddeler göle, dik rampadaki yollar dereye döndü.

Kent merkezinde etkili olan şiddetli yağmur yağışı nedeniyle başta şehir içinden geçen karayolu olmak üzere caddeler göle dönerken, Gümüşhane- Erzurum transit karayolunda ulaşım bir süre durdu, caddelerdeki dükkanları da su bastı. Yaklaşık yarım saatte metrekareye 6,5 kilogram olarak gerçekleşen yağışın ardından başta Karayolları ekipleri olmak üzere İtfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesiyle karayolunun tıkanan giderleri açılarak transit yol yeniden ulaşıma açıldı.

Merkezdeki caddelerde de manzara aynı olurken, dükkanlarını su basan esnaflar uzun uğraşlar vererek suları boşalttı. Derin bir vadide yer alan kent merkezinin yüksek mahallelerinden aşağıya doğru dereye dönen yollardan taş ve çamur aktı.

Gümüşhane'de şiddetli yağış sonrası caddeler göle döndü, araçlar yollarda kaldı
Gümüşhane'de şiddetli yağış sonrası caddeler göle döndü, araçlar yollarda kaldı
Gümüşhane'de şiddetli yağış sonrası caddeler göle döndü, araçlar yollarda kaldı
Gümüşhane'de şiddetli yağış sonrası caddeler göle döndü, araçlar yollarda kaldı
Gümüşhane'de şiddetli yağış sonrası caddeler göle döndü, araçlar yollarda kaldı
Gümüşhane'de şiddetli yağış sonrası caddeler göle döndü, araçlar yollarda kaldı
Gümüşhane'de şiddetli yağış sonrası caddeler göle döndü, araçlar yollarda kaldı
Gümüşhane'de şiddetli yağış sonrası caddeler göle döndü, araçlar yollarda kaldı
Gümüşhane'de şiddetli yağış sonrası caddeler göle döndü, araçlar yollarda kaldı
Gümüşhane'de şiddetli yağış sonrası caddeler göle döndü, araçlar yollarda kaldı
Gümüşhane'de şiddetli yağış sonrası caddeler göle döndü, araçlar yollarda kaldı
Gümüşhane'de şiddetli yağış sonrası caddeler göle döndü, araçlar yollarda kaldı

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Gümüşhane'de şiddetli yağış sonrası caddeler göle döndü Gümüşhane'de şiddetli yağış sonrası caddeler göle döndü Sağanak yağış yolları göle çevirdi, araçlar yollarda kaldı Sağanak yağış yolları göle çevirdi, araçlar yollarda kaldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gümüşhane'de şiddetli yağış sonrası caddeler göle döndü, araçlar yollarda kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşhane'de şiddetli yağış sonrası caddeler göle döndü, araçlar yollarda kaldı - Son Dakika
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