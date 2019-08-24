Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de şiddetli yağış ve dolu sele sebep oldu
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Gümüşhane'de şiddetli yağış ve dolu sele sebep oldu

24 dakika önce

Gümüşhane'de bugün etkili olan yağmur kuru derelerden sel olup taştı, yaylalar dolu yağışının ardından göle döndü.

Gümüşhane'de şiddetli yağış ve dolu sele sebep oldu, System.String[]

Gümüşhane'de bugün etkili olan yağmur kuru derelerden sel olup taştı, yaylalar dolu yağışının ardından göle döndü. Köse ilçesine bağlı Oylumdere köyünde aşırı yağış nedeniyle köy içi yollar kuru derelerden gelen sel nedeniyle teresubatla dolunca kapandı. İlçe Özel İdare müdürlüğüne bağlı ekipler bölgede hemen çalışma yaparak yolları ulaşıma açtı. Köse'nin ardından yağış bu kez Arslanca köyü sınırlarındaki Balahor yaylasında hem yağmur hem dolu olarak gerçekleşti. Dolu yağışının ardından yayla beyaza bürünürken, uzun zamandır yağış gerçekleşmemesi nedeniyle kuru olan yüzeyden akan sular yayla içerisindeki yolların dereye dönmesine neden oldu. Trabzon'un Araklı ilçesi Çankaya Mahallesi sakinlerinin yaylacılık yaptığı yaylada yağışın ardından gelen sel sonrası Balahor Deresi taştı. Sel nedeniyle bir küçükbaş hayvan telef olurken, selin ardından ahırları ve evleri su ile dolan yaylacılar kendi imkanları ile suyu tahliye etti. Derenin taşması ile 300 haneli yaylada caminin bulunduğu alandaki görüntüler yağışın şiddetini gözler önüne serdi.

(Yusuf Genç - Recep Ergin/İHA)

Gümüşhane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:00 Kaynak: İHA
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