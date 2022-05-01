Son dakika haberi: SPOR Gümüşhane'de silahlı şampiyonluk kutlaması kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi: SPOR Gümüşhane'de silahlı şampiyonluk kutlaması kamerada

01.05.2022 00:15

Son dakika haberi... Gümüşhane'de silahlı şampiyonluk kutlaması kameradaGÜMÜŞHANE, (DHA)- Gümüşhane'de bazı taraftarlar, Trabzonspor'un şampiyonluğunu silahla havaya ateş ederek kutladı.

Gümüşhane'de silahlı şampiyonluk kutlaması kamerada

GÜMÜŞHANE, (DHA)- Gümüşhane'de bazı taraftarlar, Trabzonspor'un şampiyonluğunu silahla havaya ateş ederek kutladı. Silahlı kutlama anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Süper Lig'de Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bordo-mavili ekibinin şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Gümüşhane'de bazı taraftarlar şampiyonluğu silahla kutladı. Bir kişi ise sokak ortasında tüfekle havaya ateş açtı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi: SPOR Gümüşhane'de silahlı şampiyonluk kutlaması kamerada
Son dakika haberi: SPOR Gümüşhane'de silahlı şampiyonluk kutlaması kamerada
Son dakika haberi: SPOR Gümüşhane'de silahlı şampiyonluk kutlaması kamerada
Son dakika haberi: SPOR Gümüşhane'de silahlı şampiyonluk kutlaması kamerada
Son dakika haberi: SPOR Gümüşhane'de silahlı şampiyonluk kutlaması kamerada
Son dakika haberi: SPOR Gümüşhane'de silahlı şampiyonluk kutlaması kamerada

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SPOR Trabzon'da şampiyonluk kutlamaları erken başladı SPOR Trabzon'da şampiyonluk kutlamaları erken başladı Trabzonspor'un 38 yıl sonra gelen şampiyonluğu Gümüşhane'de coşkuyla kutlandı Trabzonspor'un 38 yıl sonra gelen şampiyonluğu Gümüşhane'de coşkuyla kutlandı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: SPOR Gümüşhane'de silahlı şampiyonluk kutlaması kamerada - Son Dakika


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