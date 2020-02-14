Gümüşhane'de sokak hayvanları için kulübe - Son Dakika
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Gümüşhane'de sokak hayvanları için kulübe

12 dakika önce

GÜMÜŞHANE'de, Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllüler, kış aylarında sokak hayvanlarının üşümemesi için yaptırdıkları kulübeleri caddelere ve sokaklara yerleştirdi.

Gümüşhane'de sokak hayvanları için kulübe, System.String[]

GÜMÜŞHANE'de, Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllüler, kış aylarında sokak hayvanlarının üşümemesi için yaptırdıkları kulübeleri caddelere ve sokaklara yerleştirdi.

Gümüşhane'de kış aylarında hava sıcaklıklarının eksi 20 derecelere kadar düşmesi, insanlar kadar hayvanların da hayatını olumsuz etkiledi. Gençlik Merkezi lider ve gönüllüleri, hayvanların zorlu kış koşullarından korunabilmeleri için kulübeler yaptı. Yaklaşık 50 kulübe yapan ekip, hepsini tamamladıktan sonra, şehir merkezinde belirlenen farklı noktalara yerleştirdi. Kulübelere yiyecek ve su da bırakan gönüllüler, sokak hayvanlarının korunması gerektiğini vurguladı.

Gençlik Merkezi Lideri Mehmet Koç, sokak hayvanlarına sıcak yuva yapabilmek için çalışma başlattıklarını söyledi.Koç, "Gümüşhane genelinde 50 dolayında kulübeyi mahallelere yerleştirdik. Bu soğuk mevsimde onların sıcak bir ortamda yaşayabilmeleri adına çalışma yaptık. Gençlik merkezi olarak gönüllülük faaliyetlerini, çevreye karşı duyarlı olmayı, iyiliği ve yardımlaşmayı gençler arasında yaygınlaşması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

'SOKAK HAYVANLARINI UNUTMAYIN'

Gönüllü gençlerle birlikte marangozlardan parçalar temin ettiklerini anlatan Koç, "Bu parçaları birer sıcak eve çevirdik. Barınaklarımızın içine sıcak olsun ve rahat edebilsinler diye talaş koyduk. Sokak hayvanlarının beslenebilmesi için lokantalarda toplayacağımız ekmekleri ve kendimizin temin edeceği mamaları yaptığımız barınakların etrafına bırakacağız. Düzenli olarak barınaklarımızı kontrol edeceğiz. Bu kontrollerde maması biten barınaklarımıza tekrar mama ekleyeceğiz. Sokak hayvanlarımızı bu soğuk kış gününde unutmuyoruz" dedi.

Gümüşhane Gençlik Merkezi Gönüllü Kulübü Çevre Timi üyesi Büşra Sarı da sokak hayvanları için yapılan kulübeleri farklı noktalara yerleştirdiklerini belirterek, "Sokak hayvanlarına yardımcı olabilmek için yapmış olduğumuz kulübeleri bazı bölgelere yerleştirdik. Bu tür etkinliklere gönüllü olarak yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi.


Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:04 Kaynak: DHA
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