Gümüşhane'de sokak hayvanları için kulübe - Son Dakika
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Gümüşhane'de sokak hayvanları için kulübe

6 saat önce

Gümüşhane'de sokak hayvanları için kulübeGÜMÜŞHANE'de Gençlik Merkezi liderleri ile gönüllüler kış aylarında sokak hayvanlarının üşümemesi için yaptırdıkları kulübeleri caddelere yerleştirdi.

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Gümüşhane'de sokak hayvanları için kulübe

GÜMÜŞHANE'de Gençlik Merkezi liderleri ile gönüllüler kış aylarında sokak hayvanlarının üşümemesi için yaptırdıkları kulübeleri caddelere yerleştirdi.

Gümüşhane'de kış aylarında hava sıcaklıklarının sıfırın altında 20 derecelere düşmesi sokak hayvanlarının yaşamını zorlaştırıyor. Gençlik Merkezi lider ve gönüllüleri sokak hayvanlarının barınmalarını sağlayabilmek için kulübeler yaptırdı. Ekip kulübeleri şehir merkezinde belirlenen farklı noktalara yerleştirdi. Kulübelere yiyecek bırakan gönüllüler, sokak hayvanlarını da besliyor.

Gençlik Merkezi Lideri Mehmet Koç, sokak hayvanlarına sıcak yuva yapabilmek için çalışma başlattıklarını söyledi.Koç, "Gümüşhane genelinde 50 dolayında kulübeyi mahallelere yerleştirdik. Bu soğuk mevsimde onların sıcak bir ortamda yaşayabilmeleri adına çalışma yaptık. Gençlik merkezi olarak gönüllülük faaliyetlerini, çevreye karşı duyarlı olmayı, iyiliği ve yardımlaşmayı gençler arasında yaygınlaşması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruzö diye konuştu.

Gönüllü gençlerle birlikte marangozlardan parçalar temin ettiklerini anlatan Koç, "Bu parçaları birer sıcak eve çevirdik. Barınaklarımızın içerisine sıcak olsun ve rahat edebilsinler diye talaş koyduk. Sokak hayvanlarının beslenebilmesi için lokantalarda toplayacağımız ekmekleri ve kendimizin temin edeceği mamaları yaptığımız barınakların etrafına bırakacağız. Düzenli olarak barınaklarımızı kontrol edeceğiz. Bu kontrollerde maması biten barınaklarımıza tekrar mama ekleyeceğiz. Sokak hayvanlarımızı bu soğuk kış gününde unutmuyoruzö dedi.

Gümüşhane Gençlik Merkezi Gönüllü Kulübü Çevre Timi üyesi Büşra Sarı da sokak hayvanları için yapılan kulübeleri farklı noktalara yerleştirdiklerini belirterek; 'Sokak hayvanlarına yardımcı olabilmek için yapmış olduğumuz kulübeleri bazı bölgelere yerleştirdik. Bu tür etkinliklere gönüllü olarak yardımcı olmaya çalışıyorumö dedi.

Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:57 Kaynak: DHA
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