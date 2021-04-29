Gümüşhane'de sözlü tarih çalışması başladı - Son Dakika

Gümüşhane'de sözlü tarih çalışması başladı

29.04.2021 10:06

Gümüşhane'de sözlü tarih çalışması başladı 670 öğrenci bin 400 yaşlı bireyle konuşacak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan pilot uygulamaya dahil olan Gümüşhane'de 670 öğrenci bin 400 yaşlı bireyle sözlü tarih çalışması gerçekleştiriyor.

Gümüşhane'de sözlü tarih çalışması başladı

670 öğrenci bin 400 yaşlı bireyle konuşacak

GÜMÜŞHANE - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan pilot uygulamaya dahil olan Gümüşhane'de 670 öğrenci bin 400 yaşlı bireyle sözlü tarih çalışması gerçekleştiriyor.

Türkiye'de 21 ilde başlatılan sözlü tarih çalışması kapsamında Gümüşhane'de öğrenciler belirledikleri bir erkek ve bir yaşlı kadınla sohbet ederek belirlenen soruları soruyor, söyleşinin video kaydını alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonu çerçevesinde tasarım beceri atölyeleri kurularak öğrencilerin hayata dair becerilerinin ve farkındalıklarının arttırılması hedefiyle hayata geçirilen proje Gümüşhane'de yoğun ilgi gördü.

Tarih ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin rehberliğinde gerçekleştirilen çalışmada öğrenciler kayıt çalışmalarına başlarken İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, Türkiye'de belirlenen 21 ilin içerisinde Gümüşhane'nin de yer aldığını, 80'e yakın Tarih ve Sosyal Bilgiler öğretmeninin önderliğinde 670 öğrenciye eğitim verildiğini söyledi.

"Bin 400 kişiyle çalışma yapılacak"

Eğitimlerin ardından tüm öğrencilerin yaşı 70 ve üzeri olan bir erkek ve bir kadın yetişkinden geçmiş yaşantıları, birey tarihleri, aile tarihlerine ilişkin çalışma yapmaya başladıklarını ifade eden Doğan, "Bakanlığımızın yaptığı bu çalışmayla beraber çocuklarımızın geçmiş kuşaklarla olan etkileşiminin arttırılması ve deneyim aktarılması hedeflenmektedir. Bin 400'e yakın bir çalışma yapılmasını arzu ediyoruz ve bekliyoruz. Bu kapsamda bu çalışmaların tamamlanmasını müteakip bu pilot uygulama Türkiye genelinde tüm illerimizde uygulanacak olup, bu çalışmaların sonunda ortaya çıkan eserler sözlü tarih kütüphanesine konulmak üzere Ankara'ya gönderilecek" diye konuştu.

Projede görev alan öğretmenlerden Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mustafa Çağır ise öğrencilerinden geçmişte insanların nasıl yaşadıklarını, ne gibi zorluklar yaşadıklarını birinci ağızdan duymalarını istediğini söyledi.

Öğrencilerin bu çalışma için oldukça gönüllü olduğunu, çalışmaya başlamadan önce röportajları yapacakları kişiyle onam formu doldurduktan ve gerekli izinleri aldıktan sonra video ve ses kaydı aldıklarını ifade eden Çağır, "Çalışmalara başladık. Ailelerden de güzel dönüşler oldu. Bu çalışmamızı çok önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimizde tarihsel ve kültürel bilincin oluşması açısından önemli bir proje"

Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi Tarih Öğretmeni Hilal Alkan da sözlü tarih çalışmasının tarih araştırmalarında kullanılan bir yöntem olduğunu belirterek, "Bu çalışma sıradan bir yaşam süren bireylerin yaşanmışlıklarını, tecrübelerini, belleğe dayalı anlattıklarını kayıt altına alma işlemine dayanan bir çalışma. Biz de okulumuzdan 17 öğrenciyle birlikte bu çalışmaya katılmış bulunmaktayız. Bu çalışma özellikle yetişkin ve genç kuşağı bir araya getirmesi anlamında oldukça önemli bir yere sahip. Öğrencilerimizin sosyalleşmesi açısından oldukça önemli bir çalışma. Bunun yanı sıra öğrencilerimizde tarihsel ve kültürel bilincin oluşması açısından önemli bir proje. Öğrencilerimizin sosyalleşmesi anlamında da önemli bir yere sahip olan bu çalışma öğrencilerde tarihsel empati anlayışının gelişmesinde, tarihsel empati bilincinin kazandırılmasında değerli bir çalışmadır diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi 9.sınıf öğrencisi İnci Eroğlu da tarih öğretmeninin rehberliğinde başladığı projede severek görev aldıklarını belirterek, "Bu proje bana çok faydalı oldu. Önceden eğitim çok zor şartlarda yapılıyormuş. Ama şimdi kendi dönemine baktığımda bu salgın döneminde bile evimizden ders görebiliyoruz. Arasındaki farkı gördüm. Böyle karşılaştırmalar yaptım. Empati kurdum. Kendimin o döneme göre şanslı olduğunu hissettim" ifadelerini kullandı.

Gümüşhane'de sözlü tarih çalışması başladı
Gümüşhane'de sözlü tarih çalışması başladı
Gümüşhane'de sözlü tarih çalışması başladı
Gümüşhane'de sözlü tarih çalışması başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Gümüşhane'de sözlü tarih çalışması başladı - Son Dakika


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