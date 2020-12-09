Gümüşhane'de şüpheli çantadan kıyafet çıktı - Son Dakika

Bomba imha uzmanı, koruyucu elbise giyerek çantayı fünyeyle patlattı. Yapılan incelemede, çantanın içerisinde kıyafet olduğu belirlendi.

Olay yerine gelen ekipler, çantanın bulunduğu alana güvenlik şeridi çekerek caddeyi araç trafiğine kapattı.

Atatürk Caddesi 'ndeki kuyumcunun önünde sırt çantası olduğunu fark eden bekçiler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Gümüşhane 'de şüpheli görülerek fünyeyle patlatılan sırt çantasından kıyafet çıktı.

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