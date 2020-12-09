Gümüşhane'de şüpheli çantadan kıyafet çıktı - Son Dakika

Gümüşhane'de şüpheli görülerek fünyeyle patlatılan sırt çantasından kıyafet çıktı.
Atatürk Caddesi'ndeki kuyumcunun önünde sırt çantası olduğunu fark eden bekçiler, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, çantanın bulunduğu alana güvenlik şeridi çekerek caddeyi araç trafiğine kapattı.
Bomba imha uzmanı, koruyucu elbise giyerek çantayı fünyeyle patlattı. Yapılan incelemede, çantanın içerisinde kıyafet olduğu belirlendi.
- Kaynak: AA
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