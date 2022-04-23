Gümüşhane'de şüpheli paket alarmı: Trafik çift yönlü kapatıldı - Son Dakika
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Gümüşhane'de şüpheli paket alarmı: Trafik çift yönlü kapatıldı

23.04.2022 21:33
Gümüşhane'de şüpheli paket alarmı: Trafik çift yönlü kapatıldı

Gümüşhane'de İl Jandarma Komutanlığına yakın bölgede, trafik levhasının altına bırakılan şüpheli paket bomba imha uzmanları tarafından patlatıldı.

Gümüşhane'de İl Jandarma Komutanlığına yakın bölgede, trafik levhasının altına bırakılan şüpheli paket bomba imha uzmanları tarafından patlatıldı. Paketten kişisel eşyalar çıkarken, ihbar üzerine çift taraflı olarak trafiğe kapatılan yol, tekrar ulaşıma açıldı.

Olay saat 20.00 sıralarında Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığına yakın bir bölgede, trafik levhasının altında sahipsiz bir çanta gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken yol çift taraflı olarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Özel koruyucu kıyafet giyen bomba imha uzmanı pakete yerleştirdiği fünyeyi uzaktan kumanda ile patlattı. İmha edilen paketten kişisel eşyalar çıkarken, yol trafiğe açıldı. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de şüpheli paket alarmı: Trafik çift yönlü kapatıldı
Gümüşhane'de şüpheli paket alarmı: Trafik çift yönlü kapatıldı
Gümüşhane'de şüpheli paket alarmı: Trafik çift yönlü kapatıldı
Gümüşhane'de şüpheli paket alarmı: Trafik çift yönlü kapatıldı
Gümüşhane'de şüpheli paket alarmı: Trafik çift yönlü kapatıldı
Gümüşhane'de şüpheli paket alarmı: Trafik çift yönlü kapatıldı
Gümüşhane'de şüpheli paket alarmı: Trafik çift yönlü kapatıldı
Gümüşhane'de şüpheli paket alarmı: Trafik çift yönlü kapatıldı
Gümüşhane'de şüpheli paket alarmı: Trafik çift yönlü kapatıldı

YORUMLAR
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Kazım Karabekir, Gümüşhane, Jandarma, Bomba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gümüşhane'de şüpheli paket alarmı: Trafik çift yönlü kapatıldı - Son Dakika


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