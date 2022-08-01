Virajı alamayan otomobil tali yola savruldu: 3 yaralı - Son Dakika
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Virajı alamayan otomobil tali yola savruldu: 3 yaralı

01.08.2022 18:18
Virajı alamayan otomobil tali yola savruldu: 3 yaralı

Gümüşhane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, virajı alamayarak tali yola savruldu.

Gümüşhane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, virajı alamayarak tali yola savruldu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bayburt'tan Gümüşhane istikametine ilerleyen Emrullah Gök yönetimindeki 29 AF 546 plakalı otomobil, Tekke köyü girişinde virajı alamayarak tali yola savruldu. Yaklaşık 10 metre boyunca savrulan ve ters şekilde kalması nedeniyle hurdaya dönen araçta bulunan sürücü Emrullah Gök ile yolcular Muhammet Gök ve Eren Gök yaralandı. İhbarın ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

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Kaynak: İHA

Gümüşhane, Bayburt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Virajı alamayan otomobil tali yola savruldu: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Virajı alamayan otomobil tali yola savruldu: 3 yaralı - Son Dakika
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