Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

07.08.2022 19:49
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

Gümüşhane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında park halindeki araçlara çarptı.

Gümüşhane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında park halindeki araçlara çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Tekke köyünden Gümüşhane istikametine ilerleyen Gümüşhane Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine (GESOB) ait Orhan Zengin (29) yönetimindeki 29 AN 029 plakalı otomobil Tekke köyü çıkışında henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan İpekyolu Cami önünde park halindeki 61 BJ 975 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle bu araç da park halindeki diğer araç olan 29 AB 851 plakalı otomobile çarptı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken 29 AN 029 plakalı aracın sürücüsü Orhan Zengin hafif şekilde yaralandı. - GÜMÜŞHANE

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Kaynak: İHA

Orhan Zengin, Gümüşhane, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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