Gümüşhane'de suya kavuşan arazilerden ekonomiye 54 milyon liralık katkı - Son Dakika

Gümüşhane'de suya kavuşan arazilerden ekonomiye 54 milyon liralık katkı

21.10.2020 10:37
Gümüşhane'de suya kavuşan arazilerden ekonomiye 54 milyon liralık katkı, System.String[]

Gümüşhane'de yaklaşık 6 ayda 113 bin 800 dekar tarım arazisinin sulanmasıyla ülke ekonomisine 54 milyon liralık katkı sağlandığı bildirildi.

Gümüşhane'de yaklaşık 6 ayda 113 bin 800 dekar tarım arazisinin sulanmasıyla ülke ekonomisine 54 milyon liralık katkı sağlandığı bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yapılan yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya ve çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışlarının, üretim deseninin çeşitlenmesinin çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğuna dikkati çekti.

Bu durumun bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ederken bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğine işaret eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Gümüşhane'de 1 Nisan'da başlayan sulama sezonu 15 Eylül'de tamamlandı. 2020 yılı sulama sezonunda Gümüşhane ilimiz ve ilçelerimizde toplam 113 bin 800 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Gümüşhane il ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 113 bin 800 dekar arazide yapılan sulu tarımla 2020 yılı birim fiyatlarıyla ülkemiz ekonomisine 54 milyon liralık katkı sağlanmıştır. İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz."

Kaya Yıldız, Gümüşhane, Çiftçi, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gümüşhane'de suya kavuşan arazilerden ekonomiye 54 milyon liralık katkı - Son Dakika Ekonomi

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