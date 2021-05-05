Gümüşhane'de 'tam kapanma' denetimi - Son Dakika

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre bir önceki haftaya göre vaka sayısı yüzde 26 düşen Gümüşhane'de özellikle gurbetten gelen vatandaşların en az bir hafta kendilerini izole etmelerini istedi.

Vali Taşbilek beraberinde İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (GTSO) İsmail Akçay'ın da katılımıyla Akçakale ve İkisu uygulama noktalarında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim faaliyetlerine katıldı.

Durdurulan araçlardaki belgeleri bizzat kontrol ederek vatandaşlardan kurallara uymaları noktasında ricada bulunan Vali Taşbilek daha sonra kent merkezinde tam kapanma sürecinde açık durmasına müsaade edilen işletmeleri ve fırınları denetledi.

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Taşbilek, "Cumhurbaşkanlığı kabinesinin aldığı kararlar çerçevesinde bayram sonuna kadar alınmış olan kısıtlama tedbirleriyle alakalı, kısıtlamalara uyulup uyulmadığı noktasında gerek polis ve jandarma kontrol gerekse esnaflarımızın gerekse vatandaşlarımızla ilgili denetimleri yaptık. Kısıtlamalara uyan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Lütfen ihtiyaç olmadıkça evlerinizden çıkmayın. Kısıtlamalara uyalım. Hep birlikte el ele vererek bu sıkıntılı süreci ülkemizin üzerinden atalım. İnşallah bayram sonrası tamamıyla hastalıktan arınmış bir ülke olarak bütün hayatımızı devam ettirelim" dedi.

Gümüşhane'de vaka sayılarının bir önceki haftaya göre yüzde 26 düşmesiyle ilgili bir soruyu cevaplandıran Vali Taşbilek, özellikle gurbetçilere çağrıda bulunarak şunları söyledi: "Gurbetten ilimize gelen vatandaşlarımız lütfen kendilerini en az 1 hafta, 10 gün izolasyona tabi tutsunlar. Muhtarlarımızdan, vatandaşlarımızdan istirhamımız gelen vatandaşlarımızla bu süreç içerisinde bir irtibata girmemeleri. Rakamlar ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de düşmeye başladı. İnşallah önümüzdeki süreçte daha hızlı bir şekilde düşüş olacağını ümit ediyoruz. Ama bu vatandaşlarımızın tedbirlere eksiksiz bir şekilde uymasıyla mümkün olacaktır." - GÜMÜŞHANE