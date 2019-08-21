Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de tanker şarampole devrildi: 2 yaralı
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Gümüşhane'de tanker şarampole devrildi: 2 yaralı

9 dakika önce

Gümüşhane'de, çimento malzemesi taşıyan tankerin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de tanker şarampole devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Gümüşhane'de, çimento malzemesi taşıyan tankerin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Gümüşhane'den Bayburt istikametine giden Ali Cesur'un (54) kullandığı 61 K 25020 plakalı tanker, Akçakale Mahallesi'ndeki tünel çıkışında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 8 metrelik şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Cesur ve tankerdeki Tuncer Otkun (51) araçta sıkıştı.

Yaralılar, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasının ardından sıkıştıkları yerden çıkartılarak Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ali Cesur, Gümüşhane, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:02 Kaynak: AA
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