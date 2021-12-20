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GÜMÜŞHANE'DE TARİHİ MAHALLEDE KAR GÜZELLİĞİ - Son Dakika

GÜMÜŞHANE'DE TARİHİ MAHALLEDE KAR GÜZELLİĞİ

20.12.2021 15:51

GÜMÜŞHANE'nin yüksek kesimleri ile kentin eski yerleşim yeri olan tarihi Süleymaniye Mahallesi, yağan karla beyaza büründü, seyirlik manzaralar oluştu.

GÜMÜŞHANE'nin yüksek kesimleri ile kentin eski yerleşim yeri olan tarihi Süleymaniye Mahallesi, yağan karla beyaza büründü, seyirlik manzaralar oluştu.

Soğuk hava dalgasının etkisine giren Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerdeki yaylaların yanı sıra köy ve bazı mahalleler, kar yağışıyla beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Gümüşhane'de tarihi Süleymaniye Mahallesi de beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı mahalle ve yüksek kesimli bölgelerde, seyrine doyumsuz manzaralar da ortaya çıktı.

Manzaranın tadını çıkarmak için tarihi mahalleye gelen Ali Turakoğlu "Kış ayında sık sık Süleymaniye Mahallesine gelirim. Kar manzarası çok güzel oluyor. Yağan kar ile doğanın, taşın toprağın birleşmesi buraya bütünlük vermesi, insana hoş geliyor. Bu yüzden sık sık kar yağdığı zaman gelirim. Yazın ayında ve Kış ayında da geliyorum. Yazın ayrı, Kışın ayrı güzelliği var. Eski Gümüşhane mahallesinin her iklimde başka bir güzelliği var. Buraya insan geldiği zaman sanki tarihi koklayabiliyor. İnsan kafasını nereye çevirirse tarihten bir esinti görüyorö dedi.

'BURADA KAR BİR FARKLI OLUYOR'

Her iklimde farklı farklı güzelliği olan Süleyman Mahallesi'nin karlı hali çok beğendiklerini söyleyen Züleyha Durakoğlu da "Eski Gümüşhane'nin doğasını çok seviyorum. Yazın yeşillikleri ile çok güzel oluyor. Gümüşhane'nin en güzel yerlerinden biri. Kışın burada kar yağışını izlemek ayrı bir güzel oluyor. Buranın manzarası çok güzel. Biz her kış geliriz. Burada kar bir farklı oluyor. Doğası tarihi bambaşka diye konuştu.

GÜMÜŞHANE'DE TARİHİ MAHALLEDE KAR GÜZELLİĞİ
GÜMÜŞHANE'DE TARİHİ MAHALLEDE KAR GÜZELLİĞİ
GÜMÜŞHANE'DE TARİHİ MAHALLEDE KAR GÜZELLİĞİ
GÜMÜŞHANE'DE TARİHİ MAHALLEDE KAR GÜZELLİĞİ

Doğu Karadeniz Bölgesi, Gümüşhane, Yağan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÜMÜŞHANE'DE TARİHİ MAHALLEDE KAR GÜZELLİĞİ - Son Dakika


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