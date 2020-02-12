Gümüşhane'de taşımalı eğitime bir gün ara - Son Dakika

Gümüşhane'de taşımalı eğitime bir gün ara
40 dakika önce
Gümüşhane'de taşımalı eğitime hava şartları nedeniyle 12 Şubat Çarşamba günü bir gün süre ile ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:17 Kaynak: İHA
Gümüşhane'de taşımalı eğitime hava şartları nedeniyle 12 Şubat Çarşamba günü bir gün süre ile ara verildi.
Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada "Hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda; ilimizde beklenen aşırı soğuk, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım v.b. olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden ilimizin tamamında Taşimali Eğitime 12.02.2020 Çarsamba günü bir gün süre ile ara verilmiştir" derildi. - GÜMÜŞHANE
Son Dakika Marmaray'da kadından para çalan karganın sabıkasının kabarık olduğu öğrenildi Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan dünyaya İdlib çağrısı Sahte hesapla Tokat genelinde kar tatili ilan ettiler 30 yaşındaki genç evine gittiği arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü