Gümüşhane'de taşımalı eğitime bir gün ara - Son Dakika

Gümüşhane'de taşımalı eğitime hava şartları nedeniyle 12 Şubat Çarşamba günü bir gün süre ile ara verildi.



Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada "Hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda; ilimizde beklenen aşırı soğuk, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım v.b. olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden ilimizin tamamında Taşimali Eğitime 12.02.2020 Çarsamba günü bir gün süre ile ara verilmiştir" derildi. - GÜMÜŞHANE