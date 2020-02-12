Gümüşhane'de taşımalı eğitime bir gün ara - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümüşhane'de taşımalı eğitime bir gün ara - Son Dakika

Gümüşhane'de taşımalı eğitime bir gün ara

40 dakika önce

Gümüşhane'de taşımalı eğitime hava şartları nedeniyle 12 Şubat Çarşamba günü bir gün süre ile ara verildi.

Gümüşhane'de taşımalı eğitime bir gün ara, System.String[]

Gümüşhane'de taşımalı eğitime hava şartları nedeniyle 12 Şubat Çarşamba günü bir gün süre ile ara verildi.


Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada "Hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda; ilimizde beklenen aşırı soğuk, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım v.b. olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden ilimizin tamamında Taşimali Eğitime 12.02.2020 Çarsamba günü bir gün süre ile ara verilmiştir" derildi. - GÜMÜŞHANE

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:17 Kaynak: İHA
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