Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Taşımalı Eğitime Kar Engeli

Gümüşhane'de Taşımalı Eğitime Kar Engeli

36 dakika önce

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Gümüşhane'de Taşımalı Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, Gümüşhane ve çevresinde bu gece geç saatlerden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.

Kuvvetli yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyete meydan verilmemesinin amaçlandığı vurgulanarak, "Tüm il genelinde taşıma yoluyla eğitime erişimi sağlanan öğrencilerin eğitim-öğretimine, 16 Ocak Çarşamba günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür." ifadesine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:42 Kaynak: AA

Gümüşhane, Güncel
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