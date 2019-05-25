Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de terör örgütü PKK'ya ait silah deposu bulundu

Gümüşhane'de terör örgütü PKK'ya ait silah deposu bulundu

12 saat önce

Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine teslim olan "Kawa" kod adlı İranlı terörist Behrüz Düdükkanlu'nun verdiği bilgiler doğrultusunda, güvenlik güçlerince Gümüşhane'nin Torul ilçesinde örgüte ait silah deposu bulundu.

Gümüşhane'de terör örgütü PKK'ya ait silah deposu bulundu, System.String[]
Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine teslim olan "Kawa" kod adlı İranlı terörist Behrüz Düdükkanlu'nun verdiği bilgiler doğrultusunda, güvenlik güçlerince Gümüşhane'nin Torul ilçesinde örgüte ait silah deposu bulundu.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölücü terör örgütü mensubu Düdükkanlu, Giresun ve Trabzon İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında yer gösterme işlemi bittikten sonra adli makamlarla koordineli olarak yer göstermek maksadıyla Gümüşhane Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Bu doğrultuda kentin Torul ilçesi kırsalı Çit deresi mevkisinde Düdükkanlı'nın gösterdiği alanlarda yapılan aramada örgüte ait bir silah deposu bulundu.
Depodaki aramada da bir RPG-7 roketatar, 2 RPG-7 antitank mühimmatı, bir RPG-7 anti personel mühimmatı, 3 RPG-7 sevk fişeği, bir 12 voltluk akü ve bir radyo ele geçirildi.

RPG-7 roketatar, akü ve radyo ile delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Savcısının talimatıyla el konulurken, diğer mühimmatlar ise ekiplerce olay yerinde imha edildi.

Düdükkanlı'ya yapılan yer gösterme ve bu doğrultudaki operasyonel faaliyetlerin Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Tokat'ta eş zamanlı olarak sürdürüldüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 06:05 Kaynak: AA
Giresun, Gümüşhane, Güncel
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