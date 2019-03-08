Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Terör Örgütüne Ait Depo Bulundu

Gümüşhane'de Terör Örgütüne Ait Depo Bulundu

1 saat önce

Gümüşhane'de bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen depo bulundu.

Gümüşhane'de Terör Örgütüne Ait Depo Bulundu, System.String[]
Gümüşhane'de bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen depo bulundu.


Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, 5 Mart 2019'da Giresun Jandarma Bölge Komutanlığının koordinesinde, Kürtün Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı unsurlarınca, Kürtün ilçesi Kızılali Dağı bölgesinde Şehit Jandarma Teğmen Recep Erdoğan operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin arama tarama faaliyeti sırasında, 4 Eylül 2018'de yapılan operasyonda bulunan sığınağın 40 metre doğusunda ormanlık alanda toprağa gömülü vaziyette bölücü terör örgütü mensuplarına ait çeşitli gıda malzemeleri, tıbbi ilaçlar, örgütsel dokümanlar ve silah üstü termal kameranın da olduğu bir metrekarelik depo bulduğu kaydedildi.

Gümüşhane Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonların aralıksız devam ettiği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:46 Kaynak: AA

Jandarma, Gümüşhane, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın Komandolar, Halatlarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden indi. Cenaze Ortada Kaldı, Gerilim Yükseldi

Zabıtanın Dikkati Yaşlı Dilencinin Zulasını Ortaya Çıkardı Hem Rötar Hem Arıza Yapan Onur Air Uçağı, Yolcuları Çileden Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 18:26:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Terör Örgütüne Ait Depo Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]