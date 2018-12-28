Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Terör Örgütüne Yönelik Kış Operasyonları

Gümüşhane'de Terör Örgütüne Yönelik Kış Operasyonları

36 dakika önce

Gümüşhane kırsalında jandarma ekipleri, kış koşullarına rağmen teröristlere yönelik operasyonlar düzenliyor.

Gümüşhane'de Terör Örgütüne Yönelik Kış Operasyonları, System.String[]
Gümüşhane kırsalında jandarma ekipleri, kış koşullarına rağmen teröristlere yönelik operasyonlar düzenliyor.

Gümüşhane Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri, 18-22 Aralık tarihlerinde Kürtün ilçesi kırsalındaki Alacainek, Sarıtaş, Paçacı, Merekgözü, Boyunyurt, Çayırağzı, Mansur, Yemişen, Halilbey, Geyikçökeği ve Çıkrıkdüzü yaylalarında kış operasyonları düzenledi.

Soğuk hava ve kış şartlarına rağmen kararlılıkla icra edilen operasyonlarda vatandaşlarca boşaltılan yayla evlerinin terör örgütü mensuplarınca kullanılmasının önlenmesi için faaliyet yürütüldü.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk sahasında bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:17 Kaynak: AA

Jandarma, Gümüşhane, Güncel
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