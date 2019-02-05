Gümüşhane'de Terör Örgütüne Yönelik Kış Operasyonları

Gümüşhane
kırsalında, jandarma ekipleri, kış koşullarına rağmen teröristlere yönelik operasyonlarına devam ediyor. Gümüşhane Valiliği
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Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Jandarma
Komutanlığına bağlı komando timlerinin, 13-30 Ocak'ta, Kürtün
ilçesi kırsalındaki Deregöze, Seyitali, Kazmaköy, Küçükköy
, Geriş, Karakaya
, Kefli ve Damlı-Sazalan yaylalarında terör unsurlarına yönelik arama-tarama faaliyetlerini kapsayan kış operasyonları düzenlediği aktarıldı.
Operasyonların, soğuk havaya ve kış şartlarına rağmen kararlılıkla icra edildiği belirtilen açıklamada, vatandaşlarca boşaltılan yayla evlerinin terör örgütü mensuplarınca kullanılmasının önlenmesi için çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk sahasında, bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.