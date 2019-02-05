Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Terör Örgütüne Yönelik Kış Operasyonları

Gümüşhane'de Terör Örgütüne Yönelik Kış Operasyonları

1 saat önce

Gümüşhane kırsalında, jandarma ekipleri, kış koşullarına rağmen teröristlere yönelik operasyonlarına devam ediyor.

Gümüşhane'de Terör Örgütüne Yönelik Kış Operasyonları, System.String[]
Gümüşhane kırsalında, jandarma ekipleri, kış koşullarına rağmen teröristlere yönelik operasyonlarına devam ediyor.

Gümüşhane Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timlerinin, 13-30 Ocak'ta, Kürtün ilçesi kırsalındaki Deregöze, Seyitali, Kazmaköy, Küçükköy, Geriş, Karakaya, Kefli ve Damlı-Sazalan yaylalarında terör unsurlarına yönelik arama-tarama faaliyetlerini kapsayan kış operasyonları düzenlediği aktarıldı.

Operasyonların, soğuk havaya ve kış şartlarına rağmen kararlılıkla icra edildiği belirtilen açıklamada, vatandaşlarca boşaltılan yayla evlerinin terör örgütü mensuplarınca kullanılmasının önlenmesi için çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk sahasında, bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:29 Kaynak: AA

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