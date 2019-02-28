Gümüşhane'de Terör Örgütüne Yönelik Kış Operasyonları

Gümüşhane
kırsalında jandarma ekipleri, kış koşullarına rağmen teröristlere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Gümüşhane Valiliği
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Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Jandarma
Komutanlığına bağlı komando timlerinin, 7-12 Şubat'ta Kürtün
ilçesi kırsalında terör unsurlarına yönelik arama-tarama faaliyetlerini kapsayan kış operasyonları düzenlediği bildirildi.
Operasyonların, soğuk havaya ve kış şartlarına rağmen kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, vatandaşlarca boşaltılan yayla evlerinin terör örgütü mensuplarınca kullanılmasının önlenmesi için sıkı çalışma yürütüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk sahasında bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.