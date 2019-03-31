Gümüşhane'de Toplam 6 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 1'inde MHP...
1 saat önce
Resmi olmayan sonuçlara göre Gümüşhane'de belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Şiran - Mutlu Özel - MHP.
Resmi olmayan sonuçlara göre Gümüşhane
'de belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Şiran
- Mutlu Özel
- MHP
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:37 Kaynak: AA
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