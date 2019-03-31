Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Toplam 6 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 1'inde MHP...

Gümüşhane'de Toplam 6 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 1'inde MHP...

1 saat önce

Resmi olmayan sonuçlara göre Gümüşhane'de belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Şiran - Mutlu Özel - MHP.

Gümüşhane'de Toplam 6 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 1'inde MHP..., System.String[]
Resmi olmayan sonuçlara göre Gümüşhane'de belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Şiran - Mutlu Özel - MHP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:37 Kaynak: AA

Mutlu Özel, Şiran, MHP, Gümüşhane, Güncel
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