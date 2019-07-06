Gümüşhane'de toplu balık ölümleri



GÜMÜŞHANE'nin merkeze bağlı Tekke köyünde, Harşit Çayı üzerinde toplu alabalık ölümleri meydana geldi. Kıyıya vuran sazan balıkları ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balık ve su numunesi aldı, inceleme başlattı.

Gümüşhane'nin Vauk Dağı'ndan doğarak, Giresun'un Tirebolu ilçesinden Karadeniz'e dökülen 160 kilometre uzunluğundaki Harşit Çayı'nda toplu balık ölümleri meydana geldi. Kentin merkeze bağlı Tekke köyü sınırlarında Harşit Çayı'nda 2 kilometre boyunca sazanların kıyıya vurduğunu fark eden vatandaşlar durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler incelenmek üzere alabalık ve su numuneleri aldı. Balık ölümleri ile ilgili inceleme başlatıldı. Köyde uyarılan çocukların da yüzmek için dereye girişlerine yasak getirildi.

Tekke köyünde oturan Mehmet Kara derenin kenarında ve suyun içinde ölü balıkları fark ettiklerini belirterek, "Çevrede sanayi fabrikaları ve yol yapım çalışmaları var. Dereye akan atık suların balıkların ölümlerine yol açtığını tahmin ediyoruz. Yol çalışması sırasında köprü inşa ediliyor. Köprü ayaklarına beton döküyorlar. Bu betonların erken donması için bir ilaç katılmış. Bu nedenle de olabilirler deniliyor.Derenin kenarlarında ayıların ayak izleri vardı. Ayılar bile balıkları yemeden gitmiş. Binlerce balık ölüsü vardı. Daha önce böyle bir şey yaşanmadı" dedi.



- Şhane