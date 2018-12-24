Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Trafik Denetimleri

Gümüşhane'de Trafik Denetimleri

1 saat önce

Gümüşhane'de jandarma trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 67 araç sürücüsüne 19 bin 42 lira ceza uygulandı.

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Gümüşhane'de jandarma trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 67 araç sürücüsüne 19 bin 42 lira ceza uygulandı.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, 20-22 Aralık'ta görev sahasındaki araçlara yönelik kış lastiği uygulaması, şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlar ile okul servis araçlarına yönelik denetimlerde bin 278 aracı sorguladı.

Sorgulamalar sonucu yapılan incelemelerde trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 67 araç sürücüsüne 19 bin 42 lira idari para cezası kesilerek 15 araç trafikten men edildi.

Açıklamada, ekiplerin sürücülere kış lastiği kullanımı konusunda uyarılarda bulunduğu ve denetimlerinin artarak devam edeceği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:15 Kaynak: AA

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