Gümüşhane'de trafik denetimleri - Son Dakika

Gümüşhane'de yapılan trafik denetimlerinde 25 araç sürücüsüne 29 bin 824 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sürücü ve yolcularda trafik kurallarının önemi konusunda farkındalık yaratarak trafik güvenliği bilincinin yaygınlaştırılması, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkartılması amacıyla denetimlerin yoğun ve etkin şekilde devam ettiği kaydedildi.

Denetimlerde 165 aracın kontrol edildiği belirtilen açıklamada, eksikliği bulunan 25 araç sürücüsüne 29 bin 824 lira trafik idari para cezası uygulandığı ve 10 aracın trafikten men edildiğini aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen İl Emniyet Müdürü Celal Taşçı ise trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç ile sürücülere yönelik denetimlerin etkin ve sürekli şekilde devam edeceğini vurguladı.