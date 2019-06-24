Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de trafik kazaları: 4 yaralı
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Gümüşhane'de trafik kazaları: 4 yaralı

50 dakika önce

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de trafik kazaları: 4 yaralı, System.String[]
Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.
Gümüşhane'den Bayburt istikametine giden Orhanettin Nalçaoğlu'nun kullandığı 61 BG 969 plakalı kamyonet, Tekke köyünde elektrik direğine çarparak yol kenarındaki bahçeye düştü.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Yusuf Yılmaz ve Cahit Çolak yaralandı.
Aynı bölgede Şemsettin Küçük idaresindeki 29 AC 549 plakalı otomobil de yol kenarına devrildi.
Kazalarda yaralanan Küçük, Nalçaoğlu, Yılmaz ve Çolak, Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:05 Kaynak: AA
Bayburt, Gümüşhane, Güncel
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