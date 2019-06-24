Gümüşhane'de trafik kazaları: 4 yaralı
50 dakika önce
Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.
Gümüşhane
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:05 Kaynak: AA
'de meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.
Gümüşhane'den Bayburt
istikametine giden Orhanettin Nalçaoğlu'nun kullandığı 61 BG 969 plakalı kamyonet, Tekke köyünde elektrik direğine çarparak yol kenarındaki bahçeye düştü.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Yusuf Yılmaz
ve Cahit Çolak yaralandı.
Aynı bölgede Şemsettin Küçük idaresindeki 29 AC 549 plakalı otomobil de yol kenarına devrildi.
Kazalarda yaralanan Küçük, Nalçaoğlu, Yılmaz ve Çolak, Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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