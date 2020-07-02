Gümüşhane'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Kazanın ardından Gümüşhane- Trabzon karayolunda Torul Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yol temizliği çalışması yapılırken, bölünmüş yolda Trabzon'dan Gümüşhane istikametine trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Kafasından ve vücudunun farklı bölgelerinden çarpmaya bağlı darbeler alan Özdemir'in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Özdemir yaralanırken, 112 Acil Servis ekipleri tarafından araç içinden güçlükle çıkarılan sürücü Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Gümüşhane 'de trafik kazası: 1 yaralı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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