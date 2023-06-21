Gümüşhane'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Gümüşhane'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Gümüşhane'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

21.06.2023 10:50

Gümüşhane'de hafif ticari aracın köprü korkuluklarına çarpması sonucu Harşit Çayı'na uçması sonucu Fulya Bayram ve Zeynep Kurnaz hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumları ciddi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜMÜŞHANE'de köprü korkuluklarına çarpıp Harşit Çayı'na uçan hafif ticari araçtaki Fulya Bayram (22) ve Zeynep Kurnaz (20) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Trabzon- Gümüşhane kara yolunun İkisu mevkisinde meydana geldi. Ahmet E.K.'nin kontrolünü kaybettiği 61 DK 636 plakalı hafif ticari araç, çarptığı demir korkulukları aşarak köprüden Harşit Çayı'na uçtu. Kazada, su bulunmayan alana düşen araçtaki Fulya Bayram ve Zeynep Kurnaz hayatını kaybederken, sürücü Ahmet E.K. ile Zeynep Y. ve Ayşe B. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının ciddi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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