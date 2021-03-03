Gümüşhane'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Gümüşhane'de trafik kazası: 2 yaralı

03.03.2021 18:39
Gümüşhane'de trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Gümüşhane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarptı.

Gümüşhane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarptı. Kazada sürücü ve eşi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Trabzon'dan Gümüşhane kent merkezine ilerleyen Muammer Çolakoğlu (42) yönetimindeki 29 AN 382 plakalı otomobil Hacıemin 2 tüneline yakın bir noktada çevreyolu bağlantısından çıkmak üzereyken kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarpan ve ardından ters istikamete dönen otomobil hurdaya dönerken, sürücü Çolakoğlu ile eşi Güller Çolakoğlu otomobilden yaralı olarak çıkarıldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Çolakoğlu çifti Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de trafik kazası: 2 yaralı
Gümüşhane'de trafik kazası: 2 yaralı
Gümüşhane'de trafik kazası: 2 yaralı

Muammer Çolakoğlu, Gümüşhane, Otomobil, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gümüşhane'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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