Gümüşhane'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
48 dakika önce
Gümüşhane'nin merkeze bağlı Tekke köyünde gerçekleşen trafik kazasında 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.
Gümüşhane
'nin merkeze bağlı Tekke köyünde gerçekleşen trafik kazasında 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Bayburt
'tan Trabzon
'a giden Ersin Türk (48) yönetimindeki 61 AV 867 plakalı hafif ticari araç karayolunun Tekke köyü mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü Türk ile birlikte araçta bulunan eşi Esra (34), çocukları Muhammet Emin
(13), Elif (1) ve Berre Türk (4) hafif şeklide yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis
ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi
'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:34 Kaynak: İHA
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