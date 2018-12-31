Gümüşhane'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
27 dakika önce
Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Gümüşhane
'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bayburt
'tan Trabzon
'a giden Ersin Türk (48) idaresindeki 61 AV 867 plakalı hafif ticari araç, Tekke köyü yakınlarında yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Esra (34), çocukları Muhammet Emin
(13), Elif (1) ve Berre Türk (4) yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:53 Kaynak: AA
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