Avukat Hüsna Turhan (28) için Kelkit Küçük Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kelkit Kaymakamı Aziz Onur Aydın, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, Gümüşhane Barosu Başkanı Metin Aslan, Bayburt Barosu Başkanı Serkan Pekmezci, Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas, Şiran Belediye Başkanı Mutlu Özel, MHP MYK Üyesi Musa Küçük, siyasi parti temsilcileri, avukatlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Gümüşhane, Şiran, Aziz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gümüşhane'de trafik kazasında ölen avukat son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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