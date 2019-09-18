Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de trafikte ilginç görüntü
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Gümüşhane'de trafikte ilginç görüntü

1 saat önce

GÜMÜŞHANE'de bir sürücü hafif ticari aracı ile bagaj ve camından sarkan borularla trafikte yol alırken, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Gümüşhane'de trafikte ilginç görüntü, System.String[]

GÜMÜŞHANE'de bir sürücü hafif ticari aracı ile bagaj ve camından sarkan borularla trafikte yol alırken, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Gümüşhane- Bayburt karayolunda bir sürücü hafif ticari aracıyla bagaj ve camından dışarı plastik borular sarkarak yol aldı. Tehlikeye aldırış etmeyen sürücü, diğer araç sürücülerinin tepkisiyle karşılaşsa da yoluna devam etti. O anlar kameraya da yansıdı.

Gümüşhane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:53 Kaynak: DHA
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