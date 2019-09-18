Gümüşhane'de trafikte ilginç görüntü

GÜMÜŞHANE'de bir sürücü hafif ticari aracı ile bagaj ve camından sarkan borularla trafikte yol alırken, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Gümüşhane- Bayburt karayolunda bir sürücü hafif ticari aracıyla bagaj ve camından dışarı plastik borular sarkarak yol aldı. Tehlikeye aldırış etmeyen sürücü, diğer araç sürücülerinin tepkisiyle karşılaşsa da yoluna devam etti. O anlar kameraya da yansıdı.