Gümüşhane'de trafikte ilginç görüntü
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GÜMÜŞHANE'de bir sürücü hafif ticari aracı ile bagaj ve camından sarkan borularla trafikte yol alırken, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:53 Kaynak: DHA
GÜMÜŞHANE'de bir sürücü hafif ticari aracı ile bagaj ve camından sarkan borularla trafikte yol alırken, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.
Gümüşhane- Bayburt karayolunda bir sürücü hafif ticari aracıyla bagaj ve camından dışarı plastik borular sarkarak yol aldı. Tehlikeye aldırış etmeyen sürücü, diğer araç sürücülerinin tepkisiyle karşılaşsa da yoluna devam etti. O anlar kameraya da yansıdı.
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