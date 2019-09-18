Gümüşhane'de trafikte ilginç görüntü
35 dakika önce
Gümüşhane'de trafikte ilginç görüntüGümüşhane'de bir sürücü hafif ticari aracı ile bagaj ve camından sarkan borularla trafikte yol alırken, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:47 Kaynak: DHA
Gümüşhane'de trafikte ilginç görüntü
Gümüşhane'de bir sürücü hafif ticari aracı ile bagaj ve camından sarkan borularla trafikte yol alırken, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.
Gümüşhane- Bayburt karayolunda bir sürücü hafif ticari aracıyla bagaj ve camından dışarı plastik borular sarkarak yol aldı. Tehlikeye aldırış etmeyen sürücü, diğer araç sürücülerinin tepkisiyle karşılaşsa da yoluna devam etti. O anlar kameraya da yansıdı.
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