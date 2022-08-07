Olay yerindeki köy muhtarı Ekrem Hayal ve vatandaşların kanamayı durdurmak için gömlekleriyle tampon yapmalarının ardından yaralı Cemil Hayal, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre emekli olup merkeze bağlı Demirören köyüne yerleşen ve 5-6 yıldır hayvancılıkla uğraşan 63 yaşındaki Cemil Hayal, Aşağı Çayırlar mevkiinde ot biçen traktörün yanına gitti.

Kaynak: İHA

Gümüşhane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ot biçme makinesinin üzerine düşen vatandaşın ayağı koptu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.