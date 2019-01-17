Gümüşhane'de Tüp Patladı, Evin Tavanı Çöktü: 1 Yaralı
46 dakika önce
GÜMÜŞHANE'de mutfak tüpünün patlaması sonucu kerpiç evin tavanı çöktü.
GÜMÜŞHANE'de mutfak tüpünün patlaması sonucu kerpiç evin tavanı çöktü. Olayda, enkaz altında kalan ev sahibi Hatun Dağdeviren (72) yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Tekke köyünde meydana geldi. Hatun Dağdeviren'e ait evde mutfak tüpü patladı. Patlaman şiddetiyle kerpiç evin tavanı çöktü, Hatun Dağdeviren enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Komşuları tarafından enkaz altından çıkarılan Hatun Dağdeviren, ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye
ekipleri patlama sonras çıkan yangını söndürdü. Patlama nedeniyle evin yakınında park halindeki bir kamyonette ise hasar oluştu.
- Şhane
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:22 Kaynak: DHA
Kamyonetle Duvar Arasına Sıkışan Hırsıza İsyan Etti: Ne İşin Var Burada, Arabayı Mahvettin
Münbiç'te ABD Askerlerine Bombalı Saldırı: 14 Ölü, 20 Yaralı
Münbiç'te ABD Askerlerine Düzenlenen Saldırı Sonrası Olay Yerinden İlk Görüntüler
Ankara'daki Mobilyacılar Sitesinde Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var