Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Tüp Patladı, Evin Tavanı Çöktü: 1 Yaralı

Gümüşhane'de Tüp Patladı, Evin Tavanı Çöktü: 1 Yaralı

46 dakika önce

GÜMÜŞHANE'de mutfak tüpünün patlaması sonucu kerpiç evin tavanı çöktü.

Gümüşhane'de Tüp Patladı, Evin Tavanı Çöktü: 1 Yaralı, System.String[]
GÜMÜŞHANE'de mutfak tüpünün patlaması sonucu kerpiç evin tavanı çöktü. Olayda, enkaz altında kalan ev sahibi Hatun Dağdeviren (72) yaralandı. 

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Tekke köyünde meydana geldi. Hatun Dağdeviren'e ait evde mutfak tüpü patladı. Patlaman şiddetiyle kerpiç evin tavanı çöktü, Hatun Dağdeviren enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Komşuları tarafından enkaz altından çıkarılan Hatun Dağdeviren, ambulansla  Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri patlama sonras çıkan yangını söndürdü. Patlama nedeniyle evin yakınında park halindeki bir kamyonette ise hasar oluştu. 

- Şhane

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:22 Kaynak: DHA

İtfaiye, Gümüşhane, Güncel
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