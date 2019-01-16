Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Tüp Patlayan Kerpiç Ev Çöktü: 1 Yaralı

Gümüşhane'de Tüp Patlayan Kerpiç Ev Çöktü: 1 Yaralı

1 saat önce

Gümüşhane'de tüp patlaması sonucu çöken kerpiç evde 1 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de Tüp Patlayan Kerpiç Ev Çöktü: 1 Yaralı, System.String[]
Gümüşhane'de tüp patlaması sonucu çöken kerpiç evde 1 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Tekke köyünün Kaleiçi Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hatun Dağdeviren'in (72) evinde tüp patladı.

Patlamanın şiddetiyle tek katlı kerpiç ev çöktü. Enkazın altında kalan Dağdeviren, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Dağdeviren, ambulansla sevk edildiği Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Evde çıkan yangın ise Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Evin kullanılamaz hale geldiği olayda, bir kamyonette de hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:36 Kaynak: AA

Gümüşhane, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Katarlı Firmalar, Türk İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi Theresa May Parlamentodan Güvenoyu Aldı

Ankara Valisi Vasip Şahin, 5 İşçinin Hayatını Kaybettiği Yangınla İlgili Açıklama Yaptı Ankara'daki Yangın Faciasında 5 İşçinin Ölüm Nedeni Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 23:36:59. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Tüp Patlayan Kerpiç Ev Çöktü: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]