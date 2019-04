Gümüşhane'de Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıldönümü Gümüşhane'de bir dizi etkinlikle kutlandı.

Dün akşam Kemaliye Camii'nde şehitler için okutulan mevlid programıyla başlayan kutlama etkinlikleri kapsamında Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, Polisevinde kokteyl verildi, vatandaşlara lokma dağıtıldı.



Düzenlenen etkinlikte konuşan ve Gümüşhane'nin başka illerle kıyaslandığında emniyet ve asayişin en fazla tesis edildiği illerin başında geldiğini hatırlatan İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, "Her geçen gün kendini eğitim ve teknoloji alanında yenileyen teşkilatımız, değişen suç çeşitlerine karşı da kendini güncellemektedir. Suçla mücadelede başarıya ulaşmak için toplumun her kesiminin desteğini alan görevlilerimiz bu doğrultuda ilimiz genelinde bütün vatandaşlarımıza ulaşmayı ilke edinmiştir. Gümüşhane'mizin gençlerini ve çocuklarını özellikle uyuşturucu tuzağından uzak tutmak için bütün görevlilerimiz aktif bir şekilde çalışmaktadır" diye konuştu.



Konuşmasında millet olarak kenetlenerek birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiği vurgusunu yapan Karataş, "Bugün ülkemizin zor bir dönemden geçtiğinin hepimiz farkındayız. Her alanda saldırıya geçmeyi fırsat bilen düşmanlarımız bizlere asla diz çöktüremeyecektir. Bu aziz ülkenin her karış toprağı Şehitlerimizin kanı ve ecdadımızın alın teri ile vatanımız haline gelmiştir. Her ne şartta olursa olsun devletimizin varlığını ve bütünlüğünü tehdit eden hiçbir hareket ve oluşuma müsaade etmeyeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.



"Herkes evinde rahat uyuyabiliyorsa bu teşkilatlarımızın sağladığı ortamlar sayesinde oluyor"



Kutlama programı kapsamında anıt önünde geleneksel hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından etkinlik Polisevinde verilen kokteylle devam etti. Burada üzerinde Polis logosu bulunan yaş pastayı protokol üyeleriyle birlikte kesen Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, "Başta polislerimiz, emniyet güçlerimiz olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin bekası uğruna mücadele etmiş ve bu uğurda şehadete ermiş bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Polis teşkilatımız, Jandarmamız vatan hizmeti noktasında çok önemli görev ifa ediyor. Herkes evinde rahat uyuyabiliyorsa bu teşkilatlarımızın sağladığı ortamlar sayesinde oluyor. Bütün arkadaşlarımızın gününü kutluyorum, Allah devletimize, milletimize birlik ve beraberlik versin" ifadelerini kullandı.



Kokteylin ardından Fatih Parkında vatandaşlara sıcak lokma ikramı yapıldı.



Etkinliklere protokol üyelerinin yanısıra gaziler ve şehit aileleri de katıldı. - GÜMÜŞHANE

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

