Gümüşhane'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Gümüşhane'de trafik kazası: 2 yaralı

08.08.2022 15:26
Gümüşhane'de trafik kazası: 2 yaralı

Gümüşhane'de U dönüşü yapmak isteyen otomobille kargo minibüsü çarpıştı.

Gümüşhane'de U dönüşü yapmak isteyen otomobille kargo minibüsü çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gümüşhane- Trabzon transit karayolu eski otogar mevkiinde park halindeki aracıyla U dönüşü yapmak isteyen Mahmut Can Yakut yönetimindeki 34 FL 9029 plakalı otomobile Trabzon istikametine ilerleyen Emre Demiröz yönetimindeki 29 AAH 770 plakalı kargo minibüsü çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Mahmut Can Yakut, olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Her iki aracın sürücüsü de 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle karayolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı. - GÜMÜŞHANE

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Kaynak: İHA

Mahmut Can, Gümüşhane, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gümüşhane'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşhane'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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