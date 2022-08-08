Her iki aracın sürücüsü de 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Mahmut Can, Gümüşhane, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gümüşhane'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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