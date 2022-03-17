Üniversite öğrencisine yaya geçidinde kamyonet çarptı - Son Dakika
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Üniversite öğrencisine yaya geçidinde kamyonet çarptı

17.03.2022 16:28

Üniversite öğrencisine yaya geçidinde kamyonet çarptıGÜMÜŞHANE Gümüşhane'de kampüs kapısı önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisine kamyonet çarptı.

Üniversite öğrencisine yaya geçidinde kamyonet çarptı

GÜMÜŞHANE Gümüşhane'de kampüs kapısı önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisine kamyonet çarptı.

Edinilen bilgiye göre Gümüşhane Üniversitesi'nin Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan ana giriş kapısı önünde karayolundan karşıya geçmek için yaya geçidini kullanan üniversite öğrencisi Ömer Zümrüt'e o sırada yoldan geçen Ş.O yönetimindeki 29 AB 508 plakalı kamyonet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan İlahiyat Fakültesi 4.sınıf öğrencisi Zümrüt, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Zümrüt'ün vücudunda çarpmanın etkisiyle kırıklar olduğu öğrenildi.

Üniversite öğrencisine yaya geçidinde kamyonet çarptı
Üniversite öğrencisine yaya geçidinde kamyonet çarptı
Üniversite öğrencisine yaya geçidinde kamyonet çarptı
Üniversite öğrencisine yaya geçidinde kamyonet çarptı
Üniversite öğrencisine yaya geçidinde kamyonet çarptı
Üniversite öğrencisine yaya geçidinde kamyonet çarptı
Üniversite öğrencisine yaya geçidinde kamyonet çarptı
Üniversite öğrencisine yaya geçidinde kamyonet çarptı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üniversite öğrencisine yaya geçidinde kamyonet çarptı - Son Dakika


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