Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı

Gümüşhane'de Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı

45 dakika önce

Gümüşhane'de muhtarlara yönelik uyuşturucu ile mücadele konulu toplantı düzenlendi.

Gümüşhane'de Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı, System.String[]
Gümüşhane'de muhtarlara yönelik uyuşturucu ile mücadele konulu toplantı düzenlendi.

Gümüşhane Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, İl Jandarma Komutanı Abdülkadir Seri, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ile mücadele konusunda muhtarlara yönelik sunum yapıldı.

Sunumun ardından konuşan Vali Taşbilek, uyuşturucu bağımlılığının dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu söyledi.

Uyuşturucunun genç nesilleri felakete sürükleyen büyük bir hata olduğunun altını çizen Taşbilek, şunları kaydetti:

"Ana kuzularını felakete sürükleyen, ana ve babaları gözyaşına boğan, toplumu çok umutsuzluklara ve felaketlere götüren çok önemli bir beladır. Bu bela ile mücadele noktasında devletimizin bütün birimleri başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın İçişleri Bakanımız başta olmak üzere çok özel çalışmalar yürütmektedirler. Bu çabalar sayesinde çok önemli farkındalıklar oluştu. Çok önemli yol alındı. Toplumumuzun çok değerli temsilcileri olan muhtarlarımıza çok önemli iş düşüyor. Bu belayı hep beraber bertaraf etmeliyiz."

Taşbilek, toplantının ardından muhtarlarla yemekte bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:09 Kaynak: AA

Karataş, Gümüşhane, Güncel
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